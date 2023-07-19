В Кропивницком раздались взрывы
Утром 19 июля в Украине объявили тревогу по регионам. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. В Кропивницком прогремели взрывы
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В 06:44 ПС отметили ракетную опасность в Херсонской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. А тревоги распространились почти по всей Украине.
"Вероятно пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря!" – писали позже военные.
Впоследствии о взрывах в Кропивницком заявили журналисты Суспильного. Писали об этом и мониторинговые паблики.
В настоящее время власти региона еще не прокомментировали атаку. Отбой тревоги пришелся на 07:09.
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