Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В 06:44 ПС отметили ракетную опасность в Херсонской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. А тревоги распространились почти по всей Украине.

"Вероятно пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря!" – писали позже военные.

Впоследствии о взрывах в Кропивницком заявили журналисты Суспильного. Писали об этом и мониторинговые паблики.

В настоящее время власти региона еще не прокомментировали атаку. Отбой тревоги пришелся на 07:09.