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В Кропивницком попрощались с погибшими вблизи Бахмута воинами

25 февраля, 2023 суббота
21:48
война с Россией

В субботу, 25 февраля, в Кропивницком попрощались с погибшими вблизи Бахмута воинами

Об этом сообщили в facebook Кропивницкого городского совета.

"Вечный покой на Аллее почетных воинских захоронений Дальневосточного кладбища нашли солдаты Вооруженных Сил Украины — 21-летний стрелок-зенитчик Александр Шмырь и 33-летний гранатометчик Андрей Показаченко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Шмырь погиб 15 февраля недалеко от села Ивановское Бахмутского района.

"Мой внук окончил школу, отслужил срочную в зенитных войсках, через год началась война и его мобилизовали. Паренек еще и пожить не успел, а российская сволочь, развязавшая эту войну, унесла его молодую жизнь. Пусть они будут прокляты навеки", – рассказал дедушка погибшего Павел Ткаченко.

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Добавляется, что Андрея Показаченко погиб 14 февраля.

"Их семья - очень хорошие люди. Андрей был всегда приветливым, вежливым. На войну пошел добровольцем, сначала записался в терроборону. Он даже в армии не служил, потому что с детства болел астмой. Но решил, что сейчас должен идти защищать Украину. большая потеря для нас всех", - рассказали соседи Андрея Показаченко.

  • 17 февраля стало известно, что, защищая Украину от российских захватчиков, под Бахмутом погиб Роман Пронюк, известный львовский гандболист, мастер спорта Украины.
Общество
военные силы Украины
Кропивницкий
Военные новости
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