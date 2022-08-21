Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"СБУ и ДБР изучают все обстоятельства смерти начальника Управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество", - сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврусь заявил, что по предварительной версии, Наконечный совершил самоубийство и выстрелил дома себе из пистолета в голову.

"Источники в правоохранительных органах подтвердили информацию и сообщили подробности", - написал Лаврусь в telegram .

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