В Кропивницком нашли мертвым начальника областного управления СБУ
В Кропивницком в субботу вечером нашли мертвым начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"СБУ и ДБР изучают все обстоятельства смерти начальника Управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество", - сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврусь заявил, что по предварительной версии, Наконечный совершил самоубийство и выстрелил дома себе из пистолета в голову.
"Источники в правоохранительных органах подтвердили информацию и сообщили подробности", - написал Лаврусь в telegram .
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