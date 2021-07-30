В Кропивницком начали делать прививки от коронавируса в троллейбусах
В Кропивницком начали работу пункты вакцинации от COVID-19 в городских троллейбусах
Об этом заместитель начальника управления городского управления здравоохранения Лариса Кудрик сообщила в комментарии Суспильному.
Будут использовать вакцину CoronaVac.
"Мы не знаем, сколько людей придет, а CoronaVac удобна тем, что во флаконе одна доза вакцины на одного человека", - заявила Кудрик.
Она добавила, что пункты будут работать, пока будут желающие.
Где будут делать прививки:
З0 июля с 9:00 до 12:00 на конечной остановке маршрута №8. С 12:00 до 15:00 на улице Котова. Вакцинировать будут жителей Завадовки и Савиновки.
31 июля с 9:00 до 12:00 будут вакцинировать жителей Старой Балашовки возле магазина "Дельта" и жителей Кущевка у школы №30.
- 26 июля мэр Кропивницкого Андрей Райкович заявил, что город планирует развернуть пункты вакцинации от COVID-19 в троллейбусах и автобусах .
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