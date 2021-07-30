В Кропивницком начали делать прививки от коронавируса в троллейбусах

Об этом заместитель начальника управления городского управления здравоохранения Лариса Кудрик сообщила в комментарии Суспильному.

Будут использовать вакцину CoronaVac.



"Мы не знаем, сколько людей придет, а CoronaVac удобна тем, что во флаконе одна доза вакцины на одного человека", - заявила Кудрик.



Она добавила, что пункты будут работать, пока будут желающие.

Где будут делать прививки:

З0 июля с 9:00 до 12:00 на конечной остановке маршрута №8. С 12:00 до 15:00 на улице Котова. Вакцинировать будут жителей Завадовки и Савиновки.

31 июля с 9:00 до 12:00 будут вакцинировать жителей Старой Балашовки возле магазина "Дельта" и жителей Кущевка у школы №30.

26 июля мэр Кропивницкого Андрей Райкович заявил, что город планирует развернуть пункты вакцинации от COVID-19 в троллейбусах и автобусах .