В Кропивницком люди часто пренебрегают воздушными тревогами, - депутат райсовета

Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврусь.

"Городские власти отчитываются о том, что инспектируют укрытие, в том числе - накануне учебного года. Это обязательное условие - учебный год начнется там, где есть безопасность, то есть укрытие. Городская власть занимается этим. Очень часто граждане пренебрегают воздушными тревогами. Как показывают последние "прилеты" - не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги, нужно спускаться в укрытие", - сказал он.

28 июля оккупанты около 12:45 28 июля нанесли ракетный удар по Кропивницкому.