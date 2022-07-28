В Кропивницком люди часто пренебрегают воздушными тревогами, - депутат райсовета
В Кропивницком люди часто игнорируют сигналы воздушных тревог
Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврусь.
"Городские власти отчитываются о том, что инспектируют укрытие, в том числе - накануне учебного года. Это обязательное условие - учебный год начнется там, где есть безопасность, то есть укрытие. Городская власть занимается этим. Очень часто граждане пренебрегают воздушными тревогами. Как показывают последние "прилеты" - не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги, нужно спускаться в укрытие", - сказал он.
- 28 июля оккупанты около 12:45 28 июля нанесли ракетный удар по Кропивницкому.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.06
Покупка 39.06Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 39.3Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное