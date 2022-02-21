В кризисное время инвесторы выходят из сомнительных активов вроде криптовалюты, - эксперт

Об этом главный редактор интернет-издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков рассказал в программе "Еспресо: Капитал с Андреем Яницким" на Еспресо.TV.

Виртуальные активы не подкреплены никакими ценностями, это опасный актив, который растет сугубо на инвестициях. Я бы посоветовал осторожничать с такими активами, поскольку мир находится в напряженных отношениях”, - сказал он.

Денков напомнил, что стоимость биткойна значительно упала в цене в последнее время.

“Это рискованный актив, поэтому большинство инвесторов из него выходит. Большинство инвесторов во время кризиса пытаются выходить из рискованных активов", - говорит Дмитрий Денков.



Напомним, в январе криптовалюта биткойн упала в стоимости ниже $40 тыс. Рекорд на уровне около $69 тыс. биткойн установил 10 ноября прошлого года, однако с тех пор криптовалюта потеряла уже около 40%. Сейчас она котируется ниже $38 тыс.