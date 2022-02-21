В кризисное время инвесторы выходят из сомнительных активов вроде криптовалюты, - эксперт
Криптовалюты не обеспечены никакими ценностями и являются слишком рискованными инвестициями, особенно в кризисное время, когда большинство инвесторов стараются избавиться от таких активов
Об этом главный редактор интернет-издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков рассказал в программе "Еспресо: Капитал с Андреем Яницким" на Еспресо.TV.
Виртуальные активы не подкреплены никакими ценностями, это опасный актив, который растет сугубо на инвестициях. Я бы посоветовал осторожничать с такими активами, поскольку мир находится в напряженных отношениях”, - сказал он.
Денков напомнил, что стоимость биткойна значительно упала в цене в последнее время.
“Это рискованный актив, поэтому большинство инвесторов из него выходит. Большинство инвесторов во время кризиса пытаются выходить из рискованных активов", - говорит Дмитрий Денков.
Напомним, в январе криптовалюта биткойн упала в стоимости ниже $40 тыс. Рекорд на уровне около $69 тыс. биткойн установил 10 ноября прошлого года, однако с тех пор криптовалюта потеряла уже около 40%. Сейчас она котируется ниже $38 тыс.
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