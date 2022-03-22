В Криворожском районе обстреляли 2 села и город Зеленодольск, ВСУ обезвредили склад боеприпасов, – председатель Криворожского РВА
Вооруженные Силы уничтожили "Грады", которыми оккупанты обстреливали город Зеленодольск на Днепропетровщине
Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в "Фейсбуке".
"Утром (21 марта - ред) из "Градов" было обстреляно село Ганивка, жертв нет, но есть небольшое разрушение жилого дома. Под обед было обстреляно село Шестерня", – сказал он.
От осбрила Шестерни тоже никто не пострадал, но есть разрушение жилого дома.
Также 21 марта оккупанты обстреляли в Криворожском районе город Зеленодольск.
"На эту минуту – жертв нет… Наши Вооруженные силы, как всегда, мгновенно реагируют и дали хороший ответ: обезврежен полностью склад боеприпасов, и "Грады", которые обстреляли Зеленодольск, также обезвредили", - сказал Ситниченко.
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