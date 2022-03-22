В Криворожском районе обстреляли 2 села и город Зеленодольск, ВСУ обезвредили склад боеприпасов, – председатель Криворожского РВА

Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в "Фейсбуке".



"Утром (21 марта - ред) из "Градов" было обстреляно село Ганивка, жертв нет, но есть небольшое разрушение жилого дома. Под обед было обстреляно село Шестерня", – сказал он.



От осбрила Шестерни тоже никто не пострадал, но есть разрушение жилого дома.



Также 21 марта оккупанты обстреляли в Криворожском районе город Зеленодольск.

"На эту минуту – жертв нет… Наши Вооруженные силы, как всегда, мгновенно реагируют и дали хороший ответ: обезврежен полностью склад боеприпасов, и "Грады", которые обстреляли Зеленодольск, также обезвредили", - сказал Ситниченко.