В Кривом Роге зафиксировали попадание российских ракет

В 09:19 городской голова Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о попадании вражеского снаряда.

"Кривой Рог. Есть поражения ракетами", - написал мэр.

Также Вилкул отметил, чтобы горожане ничего не снимали и не распространяли в соцсетях.

Сигнал тревоги в Днепропетровской области раздался в 07:48.

Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.

6 декабря противник нанес 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня - пострадали гражданские объекты Краматорска, Кривого Рога и Запорожской области.