В Кривом Роге зафиксировали попадание российских ракет
Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог
В 09:19 городской голова Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о попадании вражеского снаряда.
"Кривой Рог. Есть поражения ракетами", - написал мэр.
Также Вилкул отметил, чтобы горожане ничего не снимали и не распространяли в соцсетях.
Сигнал тревоги в Днепропетровской области раздался в 07:48.
Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.
- 6 декабря противник нанес 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня - пострадали гражданские объекты Краматорска, Кривого Рога и Запорожской области.
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