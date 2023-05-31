В Кривом Роге задержали информатора, которая передавала РФ данные о расположении и перемещении ВСУ
В Кривом Роге задержали вражеского информатора, которая по телеграмму присылала врагу данные о расположении и перемещении ВСУ на территории города
Об этом пишет офис Генпрокурора .
"Информатор объезжала улицы города и осуществляла скрытую видеофиксацию базирования украинских военных. При этом она отправляла как видеоматериалы, так и скриншоты с Google maps, на которых отмечала точки сосредоточения личного состава ВСУ", - говорится в сообщении.
При обыске у подозреваемой изъяты мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами ее причастности к противоправной деятельности.
Преступница уведомлена о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- Правоохранители задержали девять граждан, которые во время очередной массированной атаки снимали на камеру работу ПВО и распространяли видео в социальные сети. Нарушителей передали СБУ.
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