Об этом пишет офис Генпрокурора .

"Информатор объезжала улицы города и осуществляла скрытую видеофиксацию базирования украинских военных. При этом она отправляла как видеоматериалы, так и скриншоты с Google maps, на которых отмечала точки сосредоточения личного состава ВСУ", - говорится в сообщении.

При обыске у подозреваемой изъяты мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами ее причастности к противоправной деятельности.

Преступница уведомлена о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.