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В Кривом Роге за 15 тысяч долларов вывозили за границу мужчин-уклончан

24 октября, 2022 понедельник
12:20
Общество

В Кривом Роге двое жителей организовали схему переправки ухилянцев под видом волонтеров за границу

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, двое жителей Кривого Рога организовали схему незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, которым ограничен выезд во время военного положения в Украине.

"За 15 тысяч долларов подозреваемые обещали изготовить документы, которые позволили бы трем гражданам призывного возраста беспрепятственно пересечь госграницу как волонтерам", - говорится в сообщении.

  • В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины" о порядке выезда граждан за границу в особый период на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных сил Украины.

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