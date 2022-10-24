В Кривом Роге за 15 тысяч долларов вывозили за границу мужчин-уклончан

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, двое жителей Кривого Рога организовали схему незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, которым ограничен выезд во время военного положения в Украине.

"За 15 тысяч долларов подозреваемые обещали изготовить документы, которые позволили бы трем гражданам призывного возраста беспрепятственно пересечь госграницу как волонтерам", - говорится в сообщении.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины" о порядке выезда граждан за границу в особый период на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных сил Украины.

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