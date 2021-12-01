В Кривом Роге водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП, есть погибшая
В среду, 1 декабря, в Кривом Роге водитель автомобиля "ГАЗ" сбил женщину и ребенка и скрылся с места инцидента
Об этом сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗ" допустил наезд на двух пешеходов, которые стояли в районе разделительной полосы. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них совершил наезд грузовой автомобиль "ДАФ", - говорится в сообщении.
33-летняя женщина погибла на месте. Ее сына 2016 года рождения доставили в больницу.
После совершения ДТП водитель "ГАЗ" скрылся с места происшествия. Впоследствии его задержала полиция.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 КкУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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