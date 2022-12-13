В Кривом Роге уменьшили продолжительность комендантского часа

Об этом сообщил в Telegram начальник военной администрации города Александр Вилкул.

"С сегодняшнего дня комендантский час в Кривом Роге сокращается и продлится с 23:00 до 05:00 утра", - написал он.

На сайте Киевсовета опубликовали петицию с просьбой отменить комендантский час в столице в новогоднюю ночь.

Начиная с 19 ноября в Полтавской области комендантский час длится с 23:00 до 05:00, а не с 22:00.

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