Об этом сообщил глава Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в телеграмме .

"На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировано", – написал он.

По его словам, россияне ночью обстреляли Зеленодольскую общину в Криворожском районе, обошлось без пострадавших.

14 сентября россияне нанесли 8 ракетных ударов по Кривому Рогу. В результате обстрела было повреждено гидротехническое сооружение, река Ингулец вышла из берегов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по Кривому Рогу – это попытка затопить город.

Глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко рассказал, что после российского ракетного удара по гидросооружениям в Кривом Роге не будет затоплений и прекращения водоснабжения. Жительница Кривого Рога Анжелика Ковалева рассказала, что после обстрелов люди замечают поднятие уровня воды в реке Ингулец.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что Кривой Рог обстреляли семью крылатыми ракетами "Искандер" и "Калибр", повредили гидротехнический объект, транспортную инфраструктуру.

15 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал терактом и военным преступлением ракетный удар России по дамбе в Кривом Роге.

В результате российского удара по дамбе в Кривом Роге было подтоплено 112 подворий, почти 5 тыс. человек не имели воды. В ОВА призывали эвакуироваться.