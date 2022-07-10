Об этом сегодня, 10 июля 2022 года, сообщили на официальном facebook-странице бригады.

Отмечается, что офицер бригады Яков Б. стал свидетелем совершенного в Кривом Роге ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser AE1067TB, который вызвал столкновение с авто марки "Таврия", в котором находилась семья с несовершеннолетним ребенком. Автомобилем Toyota, нарушившим ПДД, управлял гражданин Украины, имевший явные признаки опьянения. Украинские воины оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, вызвали скорую и полицию.

Отмечается, что правонарушителями оказались местные фермеры, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

"На просьбу офицера-богуновца остаться на месте происшествия и дождаться полиции, виновники попытались свернуть номерные знаки машины Toyota и скрыться с места происшествия. После многих попыток офицера остановить виновника, пришлось его задержать до прибытия полиции", - говорится в сообщении.





При этом виновники вызвали помощь из числа местных "титушек". Но к тому времени, на место ДТП прибыли солдаты 1 ОБрСпП и отправились на поиски виновника, что им успешно удалось. Мужчину передали правоохранительным органам.

Вдобавок, как заметили спецназовцы, подозрительно вел себя и следователь Нацполиции.

"У фермеров оказались довольно тесные связи с местными правоохранительными органами, поэтому прибывший для фиксации происшествия следователь сильно не спешил с заполнением документов и произнес фразу, которая очень не понравилась потерпевшим и свидетелям ДТП: "Ничего, сейчас все решим". Теперь его судьбу решает ДБР", - отмечают в 1 ОБрСПп.



"Несмотря на угрозы в адрес военнослужащих ВСУ и потерпевших, и брань и оскорбления в адрес украинской армии, богунцы добились соблюдения закона. Полиции пришлось отвезти виновников на сдачу анализов на содержание алкоголя в крови, который на тот момент составлял 1,16 промилле, через пол часа 1,06. Начатое следствие", - подытожили в бригаде.

Напомним, что 6 июля российский агрессор по артиллерии и реактивным системам залпового огня нанес удары по Криворожью.

9 июля российские оккупанты обстреляли из "градов" жилые кварталы Кривого Рога, погибли две женщины, еще три человека ранены

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