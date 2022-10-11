Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем телеграмме .

Он рассказал, что шахтеры застряли под землей из-за обесточенных атаками РФ шахт, ночью 11 октября их удалось поднять на поверхность.

Кроме того, пока свет восстановили в большинстве обесточенных жилищ, восстановление сетей продолжается.

Резниченко также сообщил, что в Днепре отремонтирована изуродованная российской ракетой улица Калинова, по ней снова курсирует городской транспорт.

10 октября глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщал, что из-за обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей застряло более 850 шахтеров, среди которых были и женщины.

В Днепре 10 октября раздалась серия взрывов, одна из российских ракет попала в проезжую часть. Также россияне ударили ракетами по Кривому Рогу, в некоторых районах города исчезла вода и электричество.

11 октября РФ всю ночь обстреливала три района Днепропетровщины: изуродованы дома, линия электропередачи и газопровод.

Также городской глава Днепра Борис Филатов сообщил о невероятной работе коммунальщиков, за ночь отремонтировавших значительные разрушения – последствия ракетных ударов РФ.

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