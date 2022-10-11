В Кривом Роге спасли почти 1000 шахтеров, из-за обстрелов РФ застрявших под землей
В Кривом Роге спасли почти 1000 шахтеров, которые в результате обстрелов Украины 10 октября застряли под землей
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем телеграмме .
Он рассказал, что шахтеры застряли под землей из-за обесточенных атаками РФ шахт, ночью 11 октября их удалось поднять на поверхность.
Кроме того, пока свет восстановили в большинстве обесточенных жилищ, восстановление сетей продолжается.
Резниченко также сообщил, что в Днепре отремонтирована изуродованная российской ракетой улица Калинова, по ней снова курсирует городской транспорт.
10 октября глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщал, что из-за обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей застряло более 850 шахтеров, среди которых были и женщины.
- В Днепре 10 октября раздалась серия взрывов, одна из российских ракет попала в проезжую часть. Также россияне ударили ракетами по Кривому Рогу, в некоторых районах города исчезла вода и электричество.
- 11 октября РФ всю ночь обстреливала три района Днепропетровщины: изуродованы дома, линия электропередачи и газопровод.
- Также городской глава Днепра Борис Филатов сообщил о невероятной работе коммунальщиков, за ночь отремонтировавших значительные разрушения – последствия ракетных ударов РФ.
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