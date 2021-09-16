В Кривом Роге снова повредили памятник военным, погибшим под Иловайском
В Кривом Роге во второй раз повредили знак в честь украинских военных, погибших под Иловайском
Об этом сообщил экс-куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник в комментарии Радио Свобода.
Он заявил, что неизвестные украли гильзы для цветов у монумента. Памятный крест цел.
По словам Колесника, он решает вопрос, чтобы сделать стилизованные гильзы из гранита, потому что латунные уже похищали дважды.
Памятник погибшим на войне с Россией "Иловайский крест" открыли в августе 2020 года. Сам памятник и его подножие изготовлены из гранита, остальные элементы - подсолнухи и крест - из бронзы.
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