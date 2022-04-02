В Кривом Роге снаряд от российского "Смерча" унес жизни отца и сына. Они его принесли домой
После утреннего попадания российских ракет в черту города Кривой Рог в руки двух местных жителей попал кассетный боеприпас от ракеты российской реактивной системы залпового огня "Смерч". Оба погибли
Об этом рассказал голова города Александр Вилкул, передает Еспресо.TV .
"У нас сегодня в Криворожском районе погибли отец и сын – взорвались на боеприпасе, который разбрасывают кассетные ракеты орков", – отметил мэр Кривого Рога.
"Они их нашли и принесли домой. Гражданские люди", - добавил Вилкул.
По его словам, он уже несколько дней по местным телеканалам, радиостанциям, в эфире центральных телеканалов, в соцсетях призывает, что "нельзя подходить к серебристым цилиндрикам длиной 5 см и диаметром примерно 2 см".
"Мы повсюду публикуем их фотографии. Посмотрите их... Прошу услышать – это ваша безопасность!", - обратился к горожанам Александр Вилкул.
Напомним, в ночь с 1 на 2 апреля 2022 года россияне впервые с начала вторжения в Украину обстреляли ракетами гражданские объекты на территории Кривого Рога.
"Кроме заправки на въезде в Ингулец, были попадания в жилые дома частного сектора на Ингульце. А также в периметр одного учебного заведения.
Били не из "Градов" (после освобождения нашими воинами десятка сел Херсонской области их "Грады" уже до города не достают), а из "Смерчей", имеющих значительно большую дальность. Били запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами, которые накрывают сразу большую площадь, - объяснил Вилкул.
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