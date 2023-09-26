В Кривом Роге раздался взрыв
Утром вторника, 26 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области раздался звук взрыва. Власти призвали горожан ничего не снимать и не публиковать в сети
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в телеграммах.
Звуки взрывов прозвучали во время воздушной тревоги, объявленной в Днепропетровской области.
В 06:20 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в регионе.
Мониторинговые каналы призывают жителей Кривого Рога находиться в укрытиях отбоя.
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8 сентября российские кафиры ударили по админзданию полиции в Кривом Роге. В результате погиб полицейский, известно о 74 пострадавших. По данным ПВО, россияне ударили одной ракетой "Искандер-К".
- Утром понедельника, 11 сентября, в Кривом Роге также раздавались громкие взрывы. Россияне тогда запустили ударные БПЛА и ракеты в направлении города. Там сработала противовоздушная оборона.
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