В Кривом Роге раздался взрыв

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в телеграммах.

Звуки взрывов прозвучали во время воздушной тревоги, объявленной в Днепропетровской области.

В 06:20 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в регионе.

Мониторинговые каналы призывают жителей Кривого Рога находиться в укрытиях отбоя.