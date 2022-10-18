В Кривом Роге раздались взрывы
Утром 18 октября в Кривом Роге раздались взрывы
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!" – написал он.
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