В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие

Об этом в Telegram сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, в Кривой Рог оккупанты направили три ракеты, две из них сбили наши Воздушные Силы.

"Кривой Рог. Во время утреннего ракетного обстрела две ракеты сбиты (спасибо ПВО), одна крылатая ракета – попадание в промышленное предприятие. Разрушение, но без потерь", - написал Вилкул.

Он предупредил, что в течение дня возможны повторные атаки, поэтому призвал горожан не игнорировать воздушные тревоги.

После утренних ракетных обстрелов 31 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир немедленно передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

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