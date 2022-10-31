В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие
В Кривом Роге Днепропетровской области во время ракетной атаки 31 октября вражеская ракета попала в промышленное предприятие
Об этом в Telegram сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, в Кривой Рог оккупанты направили три ракеты, две из них сбили наши Воздушные Силы.
"Кривой Рог. Во время утреннего ракетного обстрела две ракеты сбиты (спасибо ПВО), одна крылатая ракета – попадание в промышленное предприятие. Разрушение, но без потерь", - написал Вилкул.
Он предупредил, что в течение дня возможны повторные атаки, поэтому призвал горожан не игнорировать воздушные тревоги.
- После утренних ракетных обстрелов 31 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир немедленно передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.
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