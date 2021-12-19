В Кривом Роге пьяный прокурор из Одессы смял остановку своим "Лексусом", - СМИ

За рулем легковой машины был военный прокурор из Одессы Вадим Лапоха, передает одесское информационное агентство Украинская служба информации.



Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался выходить из авто, приводит подробности криворожский портал Свои.















Позже появилась информация, что мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "острая алкогольная интоксикация".



Однако после того, как в больницу прибыл криворожский военный прокурор, Лапоха покинул медучреждение, не пройдя обследование на содержание алкоголя в крови.



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Журналисты некоторое время преследовали такси, на котором прокурор выехал из больницы и попытались пообщаться с одесситом на АЗС. Однако Лапоха не захотел отвечать на вопросы представителей СМИ.











Официальных комментариев по поводу происшествия пока нет.



Согласно налоговой декларации, Lexus lx 570, 2011 года выпуска, Вадим Лапоха купил в августе 2021 года за 904,2 тыс. грн.





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