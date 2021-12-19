Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал В Кривом Роге пьяный прокурор из Одессы смял остановку своим "Лексусом", - СМИ

В Кривом Роге пьяный прокурор из Одессы смял остановку своим "Лексусом", - СМИ

19 декабря, 2021 воскресенье
10:00
Криминал

Поздним вечером 17 декабря на улице Куприна в Кривом Роге автомобиль Lexus въехал в остановку общественного транспорта "Авиаколедж". На момент аварии людей там не было

За рулем легковой машины был военный прокурор из Одессы Вадим Лапоха, передает одесское информационное агентство Украинская служба информации.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался выходить из авто, приводит подробности криворожский портал Свои.







Позже появилась информация, что мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "острая алкогольная интоксикация".

Однако после того, как в больницу прибыл криворожский военный прокурор, Лапоха покинул медучреждение, не пройдя обследование на содержание алкоголя в крови.

Читайте также: Пьяное ДТП с пострадавшими детьми. Скандальный нардеп Трухин сидел в Трускавце рядом с Зеленским. Фотофакт

Журналисты некоторое время преследовали такси, на котором прокурор выехал из больницы и попытались пообщаться с одесситом на АЗС. Однако Лапоха не захотел отвечать на вопросы представителей СМИ.





Официальных комментариев по поводу происшествия пока нет.

Согласно налоговой декларации, Lexus lx 570, 2011 года выпуска, Вадим Лапоха купил в августе 2021 года за 904,2 тыс. грн.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Одесса
новости Кривого Рога
Читайте также:
польша граница
18 декабря, 2021 суббота
Польша облегчила правила въезда для определенных категорий украинцев
Ірина Геращенко
18 декабря, 2021 суббота
"Спланированная атака Банковой": нардепа Геращенко забанили на Facebook
Дмитро Пєсков
17 декабря, 2021 пятница
Песков: Украина потеряна для России как союзник и партнер
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.09
    Покупка 27.09
    Продажа 27.35
  • EUR
    Покупка 30.5
    Продажа 30.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
19 декабря
11:10
Украинцы празднуют День святого Николая Чудотворца
10:50
В Черкассах взорвали башню на "Азоте"
10:21
В оккупированном Крыму тренируют российские танковые экипажи
09:27
Украинец Беринчик в титульном бою победил россиянина Чаниева
09:03
Пандемия COVID-19 в Украине: 176 смертей, 2 тыс. госпитализированных, 3,6 тыс. заражений
08:45
Дания будет помогать Украине с постройкой новых кораблей
08:20
Генерал Тод Волтерс (США)
Главнокомандующий НАТО в Европе предлагает разместить войска в Болгарии и Румынии, - Der Spiegel
2021, суббота
18 декабря
22:48
РПЦ шантажирует Грузинскую церковь, чтобы та не признавала ПЦУ, - Епифаний
22:31
"Защищаться мы будем сами": Украине нужно не только оборонительное, но и наступательное оружие, - Резников
22:05
Трое горняков травмировались на шахте в Днепропетровской области
21:47
Из-за "Омикрона": в Лондоне был введен режим ЧС
21:35
Епифаний
Епифаний назвал сроки возможного перехода украинцев к празднованию Рождества 25 декабря
21:16
В Полтаве произошли столкновения между Нацкорпусом и "молодежкой" ОПЗЖ
20:49
Всемирный банк
Всемирный банк предоставит Украине 300 млн евро на реформы
20:25
Великобритания вряд ли отправит войска в Украину в случае вторжения РФ, - министр обороны
20:05
В Киеве зажгли главную елку Украины
19:44
Павел Климкин
"Требовать от России какие-либо гарантии - это пустая трата времени": Климкин заявил, что РФ обвинила Украину в нарушении Будапештского меморандума
19:28
россия дипломат
Посол России в Молдове принял участие в псевдоинаугурации "президента" Приднестровья, Кишинев расценивает это как недружественное действие
19:07
В столице сообщили о заминировании ТРЦ "Гулливер"
18:59
В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием, одна пассажирка попала в больницу
18:39
Зеленский подписал "ресурсный" законопроект
18:17
В Барселоне люди вышли на протест из-за увеличения доли преподавания на испанском языке в школах
17:57
Россияне ранили военного в зоне ООС
17:32
Возможность перевода с угля на газ предусмотрена пока для одной ТЭС, - Минэнерго
17:09
Режим Лукашенко заявил о готовности размещения в Беларуси ядерного оружия якобы из-за "угрозы НАТО"
16:50
Марк Фейгин
Россия – вассал Китая, Путин едет в Пекин договариваться о войне, – Фейгин
16:41
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
16:32
талибан
"Талибан" объявил о возобновлении выдачи паспортов в Афганистане, - СМИ
16:12
В центре Киева в ресторане произошел пожар
15:52
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали более 30 человек
15:25
Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС 16 декабря
14:56
Северный поток-2
Вице-канцлер Германии назвал "Северный поток-2" ошибкой
14:35
Послы стран G7 ожидают от Украины завершения конкурса на должность руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ
14:17
ВООЗ
Число случаев COVID-штамма "Омикрон" удваивается в течение трех дней, - ВОЗ
13:48
Ирина Геращенко
"Спланированная атака Банковой": нардепа Геращенко забанили на Facebook
13:27
Для создания COVID-вакцины против штамма "Омикрон" требуется меньше трех месяцев, - глава Moderna в Европе
13:10
российские войска
РФ продолжает стягивать войска к границе с Украиной, - исследование Atlantic Council
12:44
В Париже из-за пандемии отменили предновогодний салют
12:27
польша граница
Польша облегчила правила въезда для определенных категорий украинцев
12:07
Капитолий, Вашингтон (США)
Одного из участников штурма Капитолия в Вашингтоне приговорили к пяти годам
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV