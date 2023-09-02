В Кривом Роге ПВО сбила российский беспилотник
В субботу, 2 сентября 2023, на территории Кривого Рога раздались сильные звуки взрывов. Позже стало известно об успешной работе украинской системы противовоздушной обороны
Информацию подтвердили руководители городской, районной и областной военных администраций.
"Благодарю наши ПВО. Все в нашем районе хорошо", - сообщил в 11:33 начальник ВА Криворожского района Днепропетровской области Евгений Ситниченко.
"Отработало ПВО. Успешно. Цель поражена", - заявил в 12:02 начальник ВА города Кривой Рог Александр Вилкул.
Также Вилкул напомнил горожанам, что о работе ПВО можно писать "только после отбоя воздушной тревоги".
В Кривом Роге и прилегающей к нему территориальной общине воздушная тревога продолжалась с 11:16 до 11:47.
Что это за цель рассказал начальник ВА Днепропетровщины Сергей Лысак.
"Минус один вражеский беспилотник. Его сбили в небе над Криворожским районом. Отличная работа защитников из Воздушного командования "Восток"", - отметил Лысак.
- Последний разрушительный воздушный удар российской армии по Кривому Рогу имел место утром 22 августа. От прилета ракеты пострадал мужчина, были повреждены 30 домов и энергетическая инфраструктура.
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