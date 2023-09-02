В Кривом Роге ПВО сбила российский беспилотник

Информацию подтвердили руководители городской, районной и областной военных администраций.

"Благодарю наши ПВО. Все в нашем районе хорошо", - сообщил в 11:33 начальник ВА Криворожского района Днепропетровской области Евгений Ситниченко.

"Отработало ПВО. Успешно. Цель поражена", - заявил в 12:02 начальник ВА города Кривой Рог Александр Вилкул.

Также Вилкул напомнил горожанам, что о работе ПВО можно писать "только после отбоя воздушной тревоги".

В Кривом Роге и прилегающей к нему территориальной общине воздушная тревога продолжалась с 11:16 до 11:47.

Что это за цель рассказал начальник ВА Днепропетровщины Сергей Лысак.

"Минус один вражеский беспилотник. Его сбили в небе над Криворожским районом. Отличная работа защитников из Воздушного командования "Восток"", - отметил Лысак.