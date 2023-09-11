В Кривом Роге прозвучали взрывы
Утром понедельника, 11 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались громкие взрывы. Сообщается о пусках вражеских беспилотников и ракет в направлении города
Об этом сообщает председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет!", - написал он.
Ранее, в 03:43 в Воздушных силах ВСУ сообщали , что кафиры выпустили две группы "шахедов" с юга и востока в направлении Кривого Рога. Впоследствии стало известно и о пусках ракет.
Приблизительно в 07:22 Воздушные силы объявили угрозу применения ударных БПЛА на Днепропетровщине.
Обстрел Кривого Рога 8 сентября
В пятницу, 8 сентября, российские кафиры ударили по админзданию полиции в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате погиб полицейский, известно о 74 пострадавших.
По данным ПВО, по админстроению полиции ударили одной ракетой "Искандер-К".
Впоследствии Национальная полиция Украины обнародовала видео первые минуты после обстрела Кривого Рога.
У более чем 5 тысяч жителей города было повреждено жилье – это более 80 домов и 1967 квартир. В городе был создан оперативный штаб для ликвидации последствий российских обстрелов.
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