В Кривом Роге произошел пожар в общежитии для военных
В Кривом Роге пожарные ликвидировали пожар в общежитии Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих
Об этом передает пресс служба ГСЧС.
Так, пожар возник 21 сентября в 7:55 утра. Она произошла на улице Ушакова Центрально-Городского района города Кривой Рог.
По прибытии на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в комнате на первом этаже девятиэтажные жилого дома.
Огнем повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров.
Пожар локализован в 8:11, а ликвидирован в 8:30.
К месту пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления. О жертвах или пострадавших не сообщалось.
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