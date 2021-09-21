В Кривом Роге произошел пожар в общежитии для военных

Об этом передает пресс служба ГСЧС.

Так, пожар возник 21 сентября в 7:55 утра. Она произошла на улице Ушакова Центрально-Городского района города Кривой Рог.





По прибытии на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в комнате на первом этаже девятиэтажные жилого дома.





Огнем повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров.

Пожар локализован в 8:11, а ликвидирован в 8:30.





К месту пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления. О жертвах или пострадавших не сообщалось.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb