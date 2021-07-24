В Кривом Роге произошел пожар в доме престарелых
В Кривом Роге произошел пожар в частном доме престарелых
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
"24 июля в 3:06 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в частном доме престарелых, который расположен на улице Железной, Саксаганского района города Кривого Рога. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри хозяйственной комнаты, расположенной в первом этаже трехэтажного дома ", - говорится в сообщении.
На момент возникновения пожара внутри дома было 25 человек: 22 человека пожилого возраста и трое из медицинского персонала. Сотрудники ГСЧС всех спасли.
Пожар был локализован в 3:26 и ликвидирован в 4:20.
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