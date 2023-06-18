В Кривом Роге прогремели взрывы: в ВС заявили о возможной работе ПВО
В ночь с 17 на 18 июня российские террористы продолжают обстреливать Украину
О взрывах в районе 1:45 сообщили местные жители.
Воздушную тревогу на Днепропетровщине и Кривом Роге объявили в 1:43.
В Воздушных Силах ВСУ заявили о возможной работе ПВО по враждебным БПЛА.
- Вечером субботы, 17 июня, жители Херсона не раз слышали взрывы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное