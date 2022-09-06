В Кривом Роге прогремели взрывы, — председатель облсовета
Вечером 5 сентября оккупанты обстреляли Криворожский район
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"Вечером, примерно, в 19 часов, враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются", — написал он.
Местные Telegram-каналы пишут, что в домах, расположенных рядом с эпицентром взрыва, выбило стекла взрывной волны.
Кроме того, по информации СМИ, оккупанты обстреляли окрестности города из ЗРК С-300. Сообщается, что атаку вели из временно оккупированной Херсонской области.
- В вечернем обращении 5 сентября президент Зеленский заявил, что Запорожская станция вторично оказалась в шаге от радиационной катастрофы из-за российской пропаганды.
- Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина требует от РФ предоставить коридор для эвакуации женщин и детей с территорий возле ЗАЭС.
- Вечером 5 сентября оккупанты попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар.
- В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.
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