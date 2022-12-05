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В Кривом Роге прогремели взрывы

5 декабря, 2022 понедельник
05:17
война с Россией Кривой Рог

Ночью на 5 декабря в городе Кривой Рог на Днепропетровщине прогремели взрывы

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в телеграме.

"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов", – написал он.

Вилкул призвал ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Последствия устанавливаются.

  • 27 ноября российско-оккупационные войска направили ракеты по Кривому Рогу. Две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры.

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Кривой Рог
Днепропетровщина
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