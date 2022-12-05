В Кривом Роге прогремели взрывы
Ночью на 5 декабря в городе Кривой Рог на Днепропетровщине прогремели взрывы
Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в телеграме.
"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов", – написал он.
Вилкул призвал ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Последствия устанавливаются.
- 27 ноября российско-оккупационные войска направили ракеты по Кривому Рогу. Две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное