В Кривом Роге прогремели взрывы

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в телеграме.

"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов", – написал он.

Вилкул призвал ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Последствия устанавливаются.

27 ноября российско-оккупационные войска направили ракеты по Кривому Рогу. Две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры.

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