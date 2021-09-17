В Кривом Роге прогремел взрыв в многоэтажке

Об этом сообщает местное издание "Первый городской" .



Заявительница рассказала, что взрыв прогремел в доме, в котором она проживает.



Кроме того, женщина также рассказала о крики детей, которые находятся на одном из балконов и о дверную раму или оконную раму, которая лежит на земле.



Известно, что в помещении в это время находился 52-летний мужчина с внуками. А в соседней квартире помощи нуждался 10-летний мальчик. Ребенок сообщила, что помещение наполнилось дымом, а выйти самому он не имеет возможности, поэтому спасатели открыли входную дверь, надели на мальчика дыхательную маску и вывели на свежий воздух. Пострадавший мужчина с первой квартиры также вдохновлялся дыма, но от госпитализации отказался.



Что именно взорвалось в квартире, пока не известно. На месте происшествия находится председатель райсовета и начальник Криворожского районного управления полиции.

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