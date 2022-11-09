В Кривом Роге прогремел взрыв, - СМИ
9 ноября в Кривом Роге раздался взрыв, объявлена воздушная тревога
Об этом сообщает "Суспильное".
Отметим, что в Кривом Роге и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Пока официальной информации о ситуации в городе нет.
- 3 ноября оккупанты били по Днепропетровской области из беспилотников, "градов" и тяжелой артиллерии, погибших и раненых нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 39.16Продажа 40.15
- Актуальное
- Важное