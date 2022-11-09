Об этом сообщает "Суспильное".

Отметим, что в Кривом Роге и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Пока официальной информации о ситуации в городе нет.

3 ноября оккупанты били по Днепропетровской области из беспилотников, "градов" и тяжелой артиллерии, погибших и раненых нет.