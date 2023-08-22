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В Кривом Роге прогремел взрыв

22 августа, 2023 вторник
06:15
Война с Россией

Утром 22 августа председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге прогремел взрыв

Об этом он написал у себя в 06:04 в telegram.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.

В 05:31 командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в telegram сообщило о начале воздушной тревоги в результате ракетной опасности в Днепропетровской области. Также глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович в 05:55 у себя в telegram информировал о начале воздушной тревоги.

А взрывы жители города услышали в 05:36.

Отбой тревоги в регионе пришелся на 06:04.

  • Напомним, что утром субботы, 12 августа, российская армия атаковала город Кривой Рог на Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами. По предварительной информации, обошлось без жертв среди населения.
Украина
Кривой Рог
Военные новости
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