В Кривом Роге прогремел взрыв

Об этом он написал у себя в 06:04 в telegram.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.

В 05:31 командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в telegram сообщило о начале воздушной тревоги в результате ракетной опасности в Днепропетровской области. Также глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович в 05:55 у себя в telegram информировал о начале воздушной тревоги.

А взрывы жители города услышали в 05:36.

Отбой тревоги в регионе пришелся на 06:04.