В Кривом Роге превентивно отключили электроэнергию, критическую инфраструктуру перевели на генераторы
Около восьми часов утра 29 декабря в Кривом Роге опережая выключили электроэнергию, а критическую инфраструктуру перевели на генераторы
Об этом информирует городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.
"Большая возможность ракетного удара. Энергетики превентивно выключили электроэнергию", – пишет Вилкул.
Сообщается, что всю критическую инфраструктуру перевели на генераторы.
В те места и дома, где не хватит давления воды, направлены водовозы:
- Всебратское-2, магазин "Делви";
- В/м №35, дом. 6а (Почта);
- Ул. Алмазная, магазин АТБ;
- Плод. Освобождение, "Сильпо";
- Смычка, рынок.
В Кривом Роге воздушная тревога началась в 05:32. По состоянию на 08.35 опасность продолжается.
- Напомним, утром 26 декабря в больнице скончался еще один человек, пострадавший в результате российского ракетного удара по трехэтажному дому в Кривом Роге 16 декабря. Тогда также погибла пожилая женщина, молодые супруги и их полуторагодовалый ребенок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 41.41Продажа 42.5
- Актуальное
- Важное