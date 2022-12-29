Об этом информирует городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.

"Большая возможность ракетного удара. Энергетики превентивно выключили электроэнергию", – пишет Вилкул.

Сообщается, что всю критическую инфраструктуру перевели на генераторы.

В те места и дома, где не хватит давления воды, направлены водовозы:

Всебратское-2, магазин "Делви";

В/м №35, дом. 6а (Почта);

Ул. Алмазная, магазин АТБ;

Плод. Освобождение, "Сильпо";

Смычка, рынок.

В Кривом Роге воздушная тревога началась в 05:32. По состоянию на 08.35 опасность продолжается.

Напомним, утром 26 декабря в больнице скончался еще один человек, пострадавший в результате российского ракетного удара по трехэтажному дому в Кривом Роге 16 декабря. Тогда также погибла пожилая женщина, молодые супруги и их полуторагодовалый ребенок.