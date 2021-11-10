В Кривом Роге полиция задержала наркоторговцев, зарабатывавших на "закладках" до 3 млн грн ежемесячно
Нацполиция задержала в Кривом Роге организатора и участников наркогруппировки, которые зарабатывали на "закладках" метадона до 3 млн грн ежемесячно
Об этом сообщает сайт Нацполиции.
Группировку организовала жительница Кривого Рога, ранее судимая за преступления, связанные со сбытом наркотиков.
По данным полиции, в состав преступной организации входило еще 8 человек – также жители города. Они распространяли метадон (синтетический наркотик из группы опиатов) путем "закладок".
Стоимость одной такой "закладки" полицейские оценивают в 250-300 грн. По подсчетам правоохранителей, ежемесячная прибыль злоумышленников от бизнеса могла достигать 3 млн грн.
Оперативники и следователи изъяли наркотиков общим весом 2,3 кг, из которых злоумышленники могли изготовить более 9000 "закладок" По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотиков составляет 2,5 млн грн.
В порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители задержали пять человек. Им готовят подозрения по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) и ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 3 ноября Нацполиция задержала участников преступной организации в Днепропетровской области, которые сбывали опий, амфетамин и метадон на территории города.
- 9 ноября полиция создала телеграмм-бот DrugHunters (Охотники за наркотиками), с помощью которого граждане могут извещать патрульных о "закладках" или наркокурьерах.
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