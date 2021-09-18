В Кривом Роге погибли трое работников водоканала

Об этом сообщает полиция Кривого Рога в facebook.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти трех человек на одном из предприятий.

Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех мужчин затянуло в насос.

Сейчас по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Досудебное расследование продолжается.

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