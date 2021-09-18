Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал В Кривом Роге погибли трое работников водоканала

В Кривом Роге погибли трое работников водоканала

18 сентября, 2021 суббота
15:26
Криминал

В Кривом Роге погибли трое работников водоканала, которых затянуло в насос при выполнении работ

Об этом сообщает полиция Кривого Рога в facebook.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти трех человек на одном из предприятий.

Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех мужчин затянуло в насос.

Сейчас по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Досудебное расследование продолжается.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

гибель
полиция
водоканал
Читайте также:
18 сентября, 2021 суббота
Лукашенко объявил территориальные претензии Литве и Польше
Юрій Луценко
13 сентября, 2021 понедельник
Луценко о команде Зеленского: "Поймите: они не клоуны !!!"
Анн Линде
17 сентября, 2021 пятница
Руководительница ОБСЕ отреагировала на решение РФ прекратить миссию на российско-украинской границе
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.59
    Покупка 26.59
    Продажа 26.83
  • EUR
    Покупка 31.19
    Продажа 31.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
18 сентября
15:47
Умное голосование
Google требует от соратников Навального удалить из Google Docs документы со списками кандидатов "Умного голосования"
15:05
Олимпийские медалистки принесли Украине историческое золото чемпионата мира
14:50
Начальника охраны Разумкова поменяли по приказу Зеленского, - политолог Березовец
14:31
22-летний житель Черновцов стрелял из пистолета по "Ланосу" с тремя детьми
14:16
Арахамия открыто угрожает отставкой Разумкову. Из-за торможения закона о "правильных" и "неправильных" олигархах
13:47
Чтобы сэкономить, община Полтавской области будет отапливать больницу дровами
13:28
Тихановская во Франции: встречи с известным политиками, более 10 интервью
13:07
В Черкассах митингуют против ареста главы организации "Нацкорпуса"
12:19
120 тыс. грн взятки для судьи-землевладельца из Винницкой области. Есть первые подробности
12:00
Завтрашний КиевПрайд. Сторонники ЛГБТ будут собираться у оперы, противники - на входе в университет им. Шевченко
11:33
Украинские пятидесятники празднуют 100-летие с начала деятельности
11:10
"Мы очень похожи". У Арестовича появился еще один вариант переименования Украины
10:56
Ночь смертельных ДТП в Днепропетровской области: есть погибшие
10:25
Франция отзывает послов из США и Австралии
10:01
За голосование на "выборах" в Госдуму жителям ОРДЛО оккупанты дают "Сникерс". Фотофакт
09:40
Псевдовыборы в России: пенсионеров заманивают карточками на продовольствие, бюджетники держат в руках подсказки с ответами на вопросы
09:20
Разумкову внезапно сменили охрану
09:00
Зараженность COVID-19 в Украине вернулась на уровень мая: более 6 тыс. случаев, первым идет Харьков
08:34
Разумков соглашается выдать подписные листы за свою отставку
08:13
Лукашенко объявил территориальные претензии Литве и Польше
07:50
Американский беспилотник по ошибке уничтожил 10 афганцев в Кабуле
07:30
17 сентября на фронте: россияне ранили двух защитников Украины
07:00
Марлос
УПЛ: результаты и расписание матчей и трансляций 8-го тура чемпионата Украины по футболу
2021, пятница
17 сентября
22:56
Флаг Украины
Флаг Украины отправят на Луну
22:34
Александр Тупицкий
Тупицкий и Касминин подали иск об отмене конкурса в КСУ
22:02
Людмила Денисова
Денисова: На оккупированных территориях Донбасса произошла вспышка заболеваемости коронавирус
21:42
Анатолий Трубин
Самый дорогой вратарь Украины восстановился от травмы
21:35
Лоукостер SkyUp анонсировал новый рейс из Киева в ОАЭ
21:23
"Десна" - "Рух"
"Десна" на последних минутах вырвала победу над "Рухом" в стартовом матче 8-го тура УПЛ
21:16
НАЗК
НАПК начало проверку деклараций Разумкова, Гетманцева, Стефанчука и Шуфрича
21:13
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
20:49
В Украину из ДР Конго вернулись более 150 миротворцев
20:38
В "Борисполе" прекращает работу пункт COVID-вакцинации
20:26
Переход Украины с кириллицы на латиницу должен иметь больше аргументов, чем отстранение от РФ, - Институт нацпамяти
20:01
ВООЗ
ВОЗ: Украина реально может вакцинировать от коронавируса более 70% населения
19:51
Рональд Куман
"Барселона" начала поиски нового тренера, - СМИ
19:45
Анонс
"Сильные истории" - на Еспресо 18 сентября стартует телепремьера цикла о невероятных украинцах
19:35
Алексей Данилов
Совбез запустил систему мониторинга олигархов
19:27
Кингсли Коман
Звезда "Баварии" перенес операцию на сердце
19:09
Порошенко
Порошенко призвал мир не признавать так называемые выборы в российскую Госдуму
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV