В Кривом Роге подвергся ракетному удару объект промышленной инфраструктуры
Вечером 6 декабря россияне ударили по Кривому Рогу
Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры", - написал он в телеграме в 18:28.
Других подробностей обстрела пока нет. Отметим, что воздушная тревога на то время в Кривом Роге объявлена не была.
- Ночью 5 декабря оккупанты выпустили три ракеты по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Россияне попали в промышленное предприятие, один человек погиб, трое ранены.
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