В Кривом Роге подняли самый большой государственный флаг в городе на самый высокий флагшток
Флагшток высотой 72 метра торжественно открыли во время празднования Дня Флага в Кривом Роге Днепропетровской области
Об этом сообщает Днепровская областная государственная администрация.
Отмечается, что объект возвели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Во время торжеств на флагшток подняли флаг размером 12х18 м.
"Несколько лет назад воплотили такой патриотический проект в Днепре. Установили тогда самый высокий в стране флагшток с самым Государственным Флагом. Инициативу подхватили другие регионы. Теперь знаковое место появилось и в Кривом Роге", - сказал глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко.
По словам проектировщика Андрея Матвеева, конструкция флагштока в Кривом Роге отличается от днепровского аналога. Его особенностью является то, что кронштейны, мачты и крепления спрятали под землю.
Вокруг флагштока обустроили небольшой сквер. При его проектировании использовали природный рельеф местного ландшафта. К флагштоку со стороны проспекта ведет "лунная дорожка", которая вечером подсвечивается. Ступеньки сделали из черного гранита. Территорию нового сквера озеленили, установили скамейки. В стальные стелы встроили панно, сделанные мастерами из Днепропетровской области в технике горячей художественной эмали.
"На них - знакомые всем украинском символы: Петриковская роспись, Половецкая Баба, Тарас Шевченко, Козак Мамай. Есть образы, близкие криворожанам. Это знаменитый карьер и современный бренд города. "Рог изобилия", выполненный в "металлургических" цветах, гармонично вписали в "вышиванку", - отмечают в обладминистрации.
Стелы с панно оснащены QR-кодами, которые позволяют узнать больше о каждом изображении. Информация - на украинском и английском языках.
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