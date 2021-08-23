В Кривом Роге подняли самый большой государственный флаг в городе на самый высокий флагшток

Об этом сообщает Днепровская областная государственная администрация.



Отмечается, что объект возвели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Во время торжеств на флагшток подняли флаг размером 12х18 м.



"Несколько лет назад воплотили такой патриотический проект в Днепре. Установили тогда самый высокий в стране флагшток с самым Государственным Флагом. Инициативу подхватили другие регионы. Теперь знаковое место появилось и в Кривом Роге", - сказал глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко.



По словам проектировщика Андрея Матвеева, конструкция флагштока в Кривом Роге отличается от днепровского аналога. Его особенностью является то, что кронштейны, мачты и крепления спрятали под землю.



Вокруг флагштока обустроили небольшой сквер. При его проектировании использовали природный рельеф местного ландшафта. К флагштоку со стороны проспекта ведет "лунная дорожка", которая вечером подсвечивается. Ступеньки сделали из черного гранита. Территорию нового сквера озеленили, установили скамейки. В стальные стелы встроили панно, сделанные мастерами из Днепропетровской области в технике горячей художественной эмали.



"На них - знакомые всем украинском символы: Петриковская роспись, Половецкая Баба, Тарас Шевченко, Козак Мамай. Есть образы, близкие криворожанам. Это знаменитый карьер и современный бренд города. "Рог изобилия", выполненный в "металлургических" цветах, гармонично вписали в "вышиванку", - отмечают в обладминистрации.



Стелы с панно оснащены QR-кодами, которые позволяют узнать больше о каждом изображении. Информация - на украинском и английском языках.

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