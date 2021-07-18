В Кривом Роге пациент убил медбрата и скрылся из психбольницы
В Кривом Роге полиция разыскивает пациента, который убил медбрата и скрылся с психиатрической больницы
Об этом сообщает Нацполиция в Кривом Роге в facebook.
В полиции объявили, что за убийство 54-летнего мужчины в Криворожском районе полиция разыскивает 21-летнего пациента больницы. Злоумышленник нанес медбрату смертельных ударов по голове, после чего скрылся с места преступления.
18 июля около 7:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что пациент психиатрической больницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).
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