В Кривом Роге останавливают весь электротранспорт

Об этом информирует начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Только что пришла вводная от "Укрэнерго" отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные", - пишет Вилкул.

Сообщается, что в ближайшие часы будет полностью остановлен весь электротранспорт в городе, однако маршрутки продолжают работать. Число автобусов на центральных маршрутах увеличат, но незначительно.

"Прошу криворожцев по личным делам не ездить, а руководителей предприятий начать отпускать людей раньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую перевозку", - добавил Вилкул.

Около 60 снарядов в ночь на 22 ноября направили россияне на Никопольщину.

В ночь на 23 ноября по Покровской и Марганецкой общинам войска РФ стреляли из "градов" и тяжелой артиллерии.

Известно, что 24 ноября завершились спасательные операции в Кривом Роге и в Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий.

Вражеские войска в ночь на 25 ноября продолжали бить по Никопольщине Днепропетровщине.

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