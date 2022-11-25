В Кривом Роге останавливают весь электротранспорт
Днем 25 ноября в Кривом Роге останавливают весь электротранспорт, это сделано, чтобы не отключать городские котельные и насосные
Об этом информирует начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Только что пришла вводная от "Укрэнерго" отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные", - пишет Вилкул.
Сообщается, что в ближайшие часы будет полностью остановлен весь электротранспорт в городе, однако маршрутки продолжают работать. Число автобусов на центральных маршрутах увеличат, но незначительно.
"Прошу криворожцев по личным делам не ездить, а руководителей предприятий начать отпускать людей раньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую перевозку", - добавил Вилкул.
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