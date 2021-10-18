В Кривом Роге нашли мертвым брата застреленного мэра Константина Павлова

Об этом сообщает криворожское издание "Первый городской" и пресс- служба Нацполиции в Днепропетровской области.



По данным издания, тело мужчины нашел в квартире на ул. Черняховского его друг около 16:30.



Как сообщил полиции заявитель, Андрей Павлов утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку с предыдущего дня чувствовал себя плохо. Когда мужчина приехал, то Павлов уже был мертв.



В полиции отметили, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не было.

Напомним, в 15 августа 2021 года погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его обнаружили застреленным на веранде собственного дома в селе Вольное. Рядом с ним лежал карабин "Сайга". Андрей Павлов был младшим братом Константина Павлова.