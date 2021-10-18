В Кривом Роге нашли мертвым брата застреленного мэра Константина Павлова
В понедельник, 18 октября, в Кривом Роге нашли мертвым 46-летнего Андрея Павлова - брата погибшего ранее мэра Константина Павлова
Об этом сообщает криворожское издание "Первый городской" и пресс- служба Нацполиции в Днепропетровской области.
По данным издания, тело мужчины нашел в квартире на ул. Черняховского его друг около 16:30.
Как сообщил полиции заявитель, Андрей Павлов утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку с предыдущего дня чувствовал себя плохо. Когда мужчина приехал, то Павлов уже был мертв.
В полиции отметили, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не было.
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