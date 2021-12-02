В Кривом Роге на шахте произошел обвал горной породы, есть погибший
В Кривом Роге в результате обвала горной породы на территории металлургического предприятия погиб работник компании "СВИТЕКС"
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам труда.
Работник "СВИТЕКС" выполнял подрядные работы на орт-заезде 231 (горизонтальная искусственная полость в горном массиве - ред.) на территории предприятия по производству металлопродукции "АрселорМиттал Кривой Рог". Во время работы произошел обвал горной породы, который смертельно травмировал работника.
Инцидент произошел 2 декабря.
Детали пока не известны. Главное управление Гоструда в Днепропетровской области создаст комиссию, чтобы провести расследование и выяснить обстоятельства несчастного случая.
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