В Кривом Роге на шахте погиб горняк

Об этом заявила пресс-секретарь городской полиции Оксана Лесонен в комментарии Радио Свобода.

По ее словам, несчастный случай произошел утром, на глубине в 1,5 км.

31-летнего мужчину прижало к стене погрузочной машиной. От травм он скончался.



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Полиция открыла производство по статье "Нарушение безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

На предприятии сообщили, что погиб проходчик шахты Станислав Арипов. В связи с трагедией на комбинате объявили двухдневный траур.