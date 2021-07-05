В Кривом Роге на шахте погиб горняк
В Кривом Роге, на шахте "Октябрьская" железорудного комбината погиб горняк
Об этом заявила пресс-секретарь городской полиции Оксана Лесонен в комментарии Радио Свобода.
По ее словам, несчастный случай произошел утром, на глубине в 1,5 км.
31-летнего мужчину прижало к стене погрузочной машиной. От травм он скончался.
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Полиция открыла производство по статье "Нарушение безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".
На предприятии сообщили, что погиб проходчик шахты Станислав Арипов. В связи с трагедией на комбинате объявили двухдневный траур.
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