В Кривом Роге на Днепропетровщине произошло землетрясение
21 января в Кривом Роге зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,3
Об этом сообщает Главный центр специального контроля .
Землетрясение было зарегистрировано в 06:17:15 по киевскому времени. Его эпицентр находился в районе Кривого Рога, на глубине 5 км.
Землетрясение относится к ощутимым. Явление чувствуют немного людей, которые находятся в помещении, под открытым небом - только при благоприятных условиях.
В Днепропетровской области мощные землетрясения фиксировали 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года. Их магнитуды составляли 4,1 и 4,5 соответственно.
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