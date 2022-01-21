В Кривом Роге на Днепропетровщине произошло землетрясение

Об этом сообщает Главный центр специального контроля .



Землетрясение было зарегистрировано в 06:17:15 по киевскому времени. Его эпицентр находился в районе Кривого Рога, на глубине 5 км.



Землетрясение относится к ощутимым. Явление чувствуют немного людей, которые находятся в помещении, под открытым небом - только при благоприятных условиях.



В Днепропетровской области мощные землетрясения фиксировали 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года. Их магнитуды составляли 4,1 и 4,5 соответственно.

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