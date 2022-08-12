В Кривом Роге можно сделать селфи с Борисом Джонсоном: по инициативе Гончаренко центра в городе создали патриотический мурал

В Кривом Роге на улице Тбилисской – вблизи главной проходной промышленного гиганта "Арселормиттал", напротив главного городского штаба внутренне перемещенных лиц, появился новый патриотический мурал. На нем изображен портрет экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне украинского флага. Это инициировала волонтерская культурно-образовательная сеть Гончаренко центр по сотрудничеству с молодой художницей Анастасией Щербак – выпускницей художественно-графического факультета Криворожского государственного педагогического университета.

Как рассказал руководитель Гончаренко Центра в Кривом Роге Николай Брюховецкий, стенопись Бориса Джонсона создана с просветительской и культурной целью, что напрямую связано с концепцией Гончаренко Центров. "Муралы в поддержку героического противостояния украинского народа российскому агрессору – это мировой тренд. И очень важно, чтобы они были в каждом нашем городе. Меседж, который доносят художники, мощный и понятный каждому: Украина - сильная, она обязательно победит. Почему именно Борис Джонсон? Потому что этот харизматичный британский политик продемонстрировал Украине настоящую поддержку. С самого начала полномасштабного российского вторжения экс-премьер-министр Великобритании занял активную проукраинскую позицию", – отметил директор местного отделения.

По словам основателя волонтерской сети Гончаренко центр, нардепа Алексея Гончаренко, изображение Бориса Джонсона должно напоминать о дружеских отношениях между двумя странами – Украиной и Великобританией и способствовать их укреплению.

"Я лично знаком с Борисом Джонсоном. Это чрезвычайный человек! Украинцы всегда будут помнить, что, несмотря на постоянные обстрелы Киева, он имел смелость первым из мировых лидеров посетить нашу столицу во время войны. Он предложил программу обучения украинских военных на территории Великобритании , стимулировал на международном уровне поставки Украине тяжелого вооружения и систем ПВО, а также усиление санкций против России. Я считаю, что Борис Джонсон уже стал символом международной поддержки нашей борьбы против агрессора!", - отметил Алексей Гончаренко.

Для справки: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.