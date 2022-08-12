English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество В Кривом Роге можно сделать селфи с Борисом Джонсоном: по инициативе Гончаренко центра в городе создали патриотический мурал

В Кривом Роге можно сделать селфи с Борисом Джонсоном: по инициативе Гончаренко центра в городе создали патриотический мурал

12 августа, 2022 пятница
10:08
Общество Борис Джонсон

Кривой Рог украсил новую патриотическую стенопись с портретом экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Автором мурала является молодая криворожская художница Анастасия Щербак, а инициатором проекта – культурно-образовательная сеть Гончаренко центр. Идея состоит в том, чтобы не забывать о дружеских отношениях между двумя странами – Украиной и Великобританией – и о той военной помощи, которая поступает с острова

В Кривом Роге на улице Тбилисской – вблизи главной проходной промышленного гиганта "Арселормиттал", напротив главного городского штаба внутренне перемещенных лиц, появился новый патриотический мурал. На нем изображен портрет экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне украинского флага. Это инициировала волонтерская культурно-образовательная сеть Гончаренко центр по сотрудничеству с молодой художницей Анастасией Щербак – выпускницей художественно-графического факультета Криворожского государственного педагогического университета.

Как рассказал руководитель Гончаренко Центра в Кривом Роге Николай Брюховецкий, стенопись Бориса Джонсона создана с просветительской и культурной целью, что напрямую связано с концепцией Гончаренко Центров. "Муралы в поддержку героического противостояния украинского народа российскому агрессору – это мировой тренд. И очень важно, чтобы они были в каждом нашем городе. Меседж, который доносят художники, мощный и понятный каждому: Украина - сильная, она обязательно победит. Почему именно Борис Джонсон? Потому что этот харизматичный британский политик продемонстрировал Украине настоящую поддержку. С самого начала полномасштабного российского вторжения экс-премьер-министр Великобритании занял активную проукраинскую позицию", – отметил директор местного отделения.

По словам основателя волонтерской сети Гончаренко центр, нардепа Алексея Гончаренко, изображение Бориса Джонсона должно напоминать о дружеских отношениях между двумя странами – Украиной и Великобританией и способствовать их укреплению.

"Я лично знаком с Борисом Джонсоном. Это чрезвычайный человек! Украинцы всегда будут помнить, что, несмотря на постоянные обстрелы Киева, он имел смелость первым из мировых лидеров посетить нашу столицу во время войны. Он предложил программу обучения украинских военных на территории Великобритании , стимулировал на международном уровне поставки Украине тяжелого вооружения и систем ПВО, а также усиление санкций против России. Я считаю, что Борис Джонсон уже стал символом международной поддержки нашей борьбы против агрессора!", - отметил Алексей Гончаренко.

Для справки: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.

Кривой Рог
война с Россией
Читайте также:
Віталій Портников
10 августа, 2022 среда
У журналиста Виталия Портникова дома во Львове обнаружили "прослушку", - Княжицкий
Бен Воллес
11 августа, 2022 четверг
Великобритания предоставит Украине еще три системы залпового огня, похожие на HIMARS, - Бен Воллес
Автор
11 августа, 2022 четверг
Произведения о "хохлах" в школьной программе: МОН не захотел отказаться от русской литературы
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.02
    Покупка 39.02
    Продажа 39.78
  • EUR
    Покупка 39.79
    Продажа 40.86
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
12 августа
10:30
Эксклюзив
Российских вояк гонят в бои по инерции, их труппами завалены подступы к Бахмуту и Соледару, - военнослужащий ВСУ Герун
10:29
Украинские пиротехники за сутки обезвредили 579 взрывоопасных предметов
10:29
Мелитополь
В Мелитополе двоим работникам железной дороги сообщили о подозрениях: заставляли коллег заключать трудовые договоры с оккупантами
10:26
Шустрова
"Судебный контроль с Татьяной Шустровой": телеканал "Еспресо" запустил проект о судейской добродетели
10:15
Обновлено
Оккупанты ударили ракетами по трем районам Харькова: повреждено админздание и столовое учебное заведение
10:00
Обновлено
Жителей Николаевщины, Херсонщины и юга Днепропетровщины предупреждают о высокой угрозе обстрелов
09:59
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 706
09:41
В Мелитополе прогремел громкий взрыв: мэр напомнил о работе движения сопротивления в городе
09:40
Взрывы в Крыму снизили способность морской авиации Черноморского флота РФ, - минобороны Британии
09:34
Из Луганщины эвакуировалось 90% населения крупных городов, однако оккупанты готовятся к псевдореферендуму и уверены в результате, - Гайдай
09:31
Евро снова подскочил: цена валюты в обменниках 12 августа
09:27
Иран
Иран планирует построить три спутника "Хаям"
09:07
Около 43,2 тыс. военных, 1849 танков и 233 самолета: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:05
Джо Байден
Байден планирует баллотироваться на второй срок после промежуточных выборов в конгресс, – Bloomberg
08:49
В Донецкой области россияне за сутки убили 7 мирных жителей, ранили еще 14
08:47
СБУ открыла производство и назначила экспертизы для проверки "прослушки", которую нашли дома у журналиста Виталия Портникова
08:41
Ночью по Краматорску оккупанты нанесли 11 ракетных ударов
08:26
Беларусь планирует построить собственные портовые мощности в РФ
08:18
В Полтавской области 12—13 августа будут продолжаться учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
08:03
В Марганец в Днепропетровской области оккупанты запустили до 40 реактивных снарядов: есть пострадавшие, среди них подросток
07:40
Враг имеет частичный успех в направлении Горловка – Зайцево, идут бои у Песков и Кодемы, – Генштаб ВСУ
07:39
Удар по аэродрому в оккупированном Крыму: Forbes подсчитал стоимость уничтоженной авиатехники россиян
07:32
Николай Княжицкий
Оставайтесь в Украине. Это наша земля
07:20
Российские чиновники проходили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников, - Госдеп США
06:59
Россия и Иран расширили свое стратегическое партнерство с 24 февраля: как это повлияет на США и их союзников
06:45
Kalush Orchestra отменили выступление на фестивале в Черногории из-за российской диджейки
06:29
Представитель России в ООН выступил против демилитаризации Запорожской АЭС
05:45
Лига Европы
Лига Европы: результаты всех матчей четверга
05:30
Кислица: Россияне должны прекратить обстрелы Никополя и Марганца и допустить МАГАТЭ на ЗАЭС
05:25
Российский обстрел уничтожил поле пшеницы в Сумской области
05:08
Укрзализныця
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
04:49
Трофей ЧС-2022
ФИФА изменила даты проведения ЧМ-2022
04:14
Обновлено
В Кременчуге слышали взрывы. Тревоги не было
02:53
Украинская авиация ударила по опорному пункту россиян на Юге
01:58
На фото вертоліт Ка-52
Россия вертолетами и авиацией обстреляла освобожденные населенные пункты на Юге Украины
01:44
Артем Довбик
"Днепр-1" узнал соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы
01:05
ВСУ уничтожили штаб россиян в Мелитополе и базу в Херсоне
00:55
"Только Россия создает опасность". Представитель госдепа США осудила попытки РФ спекулировать на ситуации вокруг ЗАЭС
00:40
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
Мир перевернулся: Данилов прокомментировал заседание Совбеза ООН по ЗАЭС
00:31
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 августа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV