На Одесчине отдыхающий во время купания подорвался на мине
В Кривом Роге гремят взрывы
Корреспонденты Общественного сообщают о звуках взрывов в Кривом Роге
Об этом сообщает Общественное Днепр.
Детали уточняются.
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