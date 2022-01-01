В Кривом Роге горела 9-этажка. Есть пострадавшие

По вызову были немедленно направлены дежурные отделения 12 и 14 государственных пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, рассказывают "чрезвычайники".

"По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что пожар возник в трехкомнатной квартире на восьмом этаже многоэтажки. Пламя распространилось на входную дверь дома, поэтому супруги пенсионеры оказались заблокированными в задымленной квартире. Мужчина и женщина вышли на балкон, где ждали помощи", - говорится в сообщении ГСЧС.



Огнем повреждено домашнее имущество и входная дверь. Общая площадь пожара составила 10 кв. м.

В результате происшествия пострадали супруги-пенсионеры. Мужчина 1953 года рождения и женщина 1961 года госпитализированы в Криворожскую городскую клиническую больницу №2, с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.

Пожар локализован в 04:10 и ликвидирован в 04:15.

На место вызова привлекались 12 бойцов личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.





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