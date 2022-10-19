В Кривом Роге будут временно выключать радиовещание
Из-за ремонтных работ 20 и 21 октября в Кривом Роге временно не будет радиовещания
Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграме .
Вещание программ национальных и коммерческих радио будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00 20 и 21 октября.
Вилкул отметил, что отключение связано с проведением ремонтных работ Днепропетровским филиалом Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на своих объектах,
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