В Кривом Роге будут временно выключать радиовещание

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграме .

Вещание программ национальных и коммерческих радио будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00 20 и 21 октября.

Вилкул отметил, что отключение связано с проведением ремонтных работ Днепропетровским филиалом Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на своих объектах,

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