В Кривом Роге 8-9 мая комендантского часа не будет, но горожан просят оставаться дома, - Вилкул

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram.

"Вынужден сообщить вам, что по данным разведки 8-го и 9-го мая готовятся провокации орков, возможны обстрелы. Никаких праздничных, торжественных и массовых мероприятий проводиться не будет. Комендантский час круглосуточно мы вводить не будем, потому что надеемся на вашу сознательность", – написал он.

Вилкул призвал жителей города воздержаться от участия в мероприятиях и попросил оставаться дома.