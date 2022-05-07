В Кривом Роге 8-9 мая комендантского часа не будет, но горожан просят оставаться дома, - Вилкул
В Кривом Роге 8-9 мая российские захватчики готовят провокации, но постоянного комендантского часа в городе не будет
Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram.
"Вынужден сообщить вам, что по данным разведки 8-го и 9-го мая готовятся провокации орков, возможны обстрелы. Никаких праздничных, торжественных и массовых мероприятий проводиться не будет. Комендантский час круглосуточно мы вводить не будем, потому что надеемся на вашу сознательность", – написал он.
Вилкул призвал жителей города воздержаться от участия в мероприятиях и попросил оставаться дома.
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