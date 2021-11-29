В Кривом Роге 64-летний мужчина выпрыгнул из окна COVID-больницы
Утром 29 ноября пациент с коронавирусом совершил самоубийство на территории одной из больниц Кривого Рога
Об этом сообщили Свои. Кривой Рог.
В Криворожской городской больнице №16 64-летний мужчина, больной коронавирусом, выпрыгнул с 8-го этажа. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью, и врачи не могли его спасти.
Работники медучреждения рассказали, что мужчина был госпитализирован с коронавирусом, однако имел и сопутствующее заболевание - энцефалопатию на фоне генерализованного атеросклероза, - которое приводит к нарушениям поведения.
- Напомним, 22 ноября на Волыни 78-летний мужчина выпрыгнул из окна COVID-больницы.
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