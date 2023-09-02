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Эксклюзив

В критических случаях Путин сдается под давлением и его угрозы ничего не стоят, - Макфол

2 сентября, 2023 суббота
15:00
Война с Россией

Ситуации противостояния Владимира Путина с Евгением Пригожиным, Реджепом Таипом Эрдоганом и отмена его визита на саммит БРИКС свидетельствуют, что во время явной угрозы он действует трусливо

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в России с 2011 по 2014 год, директор Института международных исследований Фримена-Споли Стэнфордского университета Майкл Макфол в эксклюзивном интервью на Эспрессо.

Комментируя вопрос о том, чего сейчас больше всего может бояться Путин, а также, что может быть слабостью его правления, посол отметил, что есть несколько вещей, которые он хотел сказать о президенте РФ и его "храбрости".

"На Западе существует предположение, что Путин - это такой мачо, которого нельзя загонять в угол, потому что ему нужно пространство. Некоторые говорят, что ему нужна украинская земля, чтобы закончить войну. Я совершенно с этим не согласен. Путин не такой уж и отчаянный, как о нем думают. На ум приходят несколько примеров, когда на него давили, однако вместо эскалации он отступал", - отметил Макфол.

Он обратил внимание на то, как Путин поступил с Пригожиным после того, как тот возглавил мятеж в России и шел на Москву и с Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда тот предупредил его о перевозке в Сирию российских самолетов через турецкую территорию.

"Путин жестко выступил по телевидению с призывом уничтожить мятежников. Однако через четыре часа он уже вел переговоры с Пригожиным. То же с Эрдоганом несколько лет назад, когда турецкий президент предупредил Путина, чтобы тот прекратил перегонять в Сирию свои самолеты через турецкую территорию. И в конце концов, ему это надоело, и он сбил один из этих самолетов. Путин многое тогда наговорил, но в результате ничего так и не сделал", - добавил посол.

Майкл Макфол отметил, что на днях в Южной Африке состоялся саммит БРИКС и то, что Путин отправил туда Лаврова, а сам выступивший онлайн свидетельствует о том, что он боится Международного уголовного суда.

"Мы не видим храбреца, который бросает вызов Западу, видим труса, который боится Запада. До нас должно дойти, что Путина бояться не стоит и что можно смело бросать ему вызов и в конце концов прогонять его. Так что, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что больше всего он боится потери Крыма. Он боится перенесения войны в Крым, в вашу страну, а не в его. Вот чего он больше всего боится, потому что это подорвало бы в России легитимность его войны", - подчеркнул он.

Относительно того, заведет ли Путина в тупик потеря Крыма, посол отметил, что заведет, ведь среди всего прочего его неспособность удержать Крым стала бы угрожающим последствием для режима.

Что известно о БРИКСе и саммите

Бразилия, Россия, Индия и Китай являются основателями БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Кроме геополитики группа фокусируется на экономическом сотрудничестве и увеличении многосторонней торговли и развития.

Акроним БРИКС был придуман в 2001 году тогдашним главным экономистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом в исследовательской статье, подчеркивавшей потенциал роста Бразилии, России, Индии и Китая. Блок был основан в качестве неформального клуба в 2009 году, чтобы обеспечить платформу для своих членов, чтобы бросить вызов мировому порядку, где доминируют Соединенные Штаты и их западные союзники.

Его создание инициировала Россия. Группа не является официальной многосторонней организацией как ООН, Всемирный банк или Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Главы государств и правительств стран-участниц собираются ежегодно, причем каждая страна берет на себя однолетнее председательство в группе.

Отметим, Южная Африка, самый маленький член с точки зрения экономического влияния и численности населения, была первой страной, выигравшей от расширения блока в 2010 году, когда группировка стала известной как БРИКС.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

В конце мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МКС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

А 14 июля Сирил Рамафоса говорил , что Путин лично посетит саммит БРИКС. А затем президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

Уже 19 июля стало известно, что Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР из-за того, что его могут там арестовать по требованию МУС. Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Путин примет участие онлайн. В Госдепе США назвали его "международным изгоем".

Впоследствии стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин лично примет участие во встрече лидеров стран БРИКС в ЮАР.

21 августа CNN писало , что неявка российского диктатора Владимира Путина на саммит БРИКС свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов лидера РФ.

Также Financial Times предполагало , что сразу несколько стран могут пригласить в БРИКС на саммите.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению", в случае выполнения его требований.

Главы России и Китая планируют использовать БРИКС в качестве инструмента противодействия Западу. Но их союзу не доверяют Индия и Бразилия, не желающие рисковать своими отношениями с США и Европой, пишет The Washington Post.

Шесть стран – Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и ОАЭ – получили приглашение вступить в группу стран БРИКС.

Позже, 24 августа, стало известно, что страны-лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) приняли итоговую декларацию, в которой говорится об усилении экономического сотрудничества, необходимости реформы ООН и "разрешении конфликта" в Украине.

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