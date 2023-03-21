В Кремниевой долине 15 украинских стартапов примут участие в ежегодной конференции Startup Grind
21 марта стало известно, что в результате конкурсного отбора на Startup Grind Global 2023 в Кремниевую долину поедут 15 украинских стартапов
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
В этом году в состав украинской делегации вошли разработчики 15 технологических продуктов, отобранных по результатам питчинга проектов.
Представители стартаперов получат билеты на конференцию, помощь американского эксперта по питчу и приглашение на специальное событие.
Победители отбора:
- XSight – мультиплеер платформа для приключений в дополненной реальности, игровая AR-платформа с элементами социальной сети, нашли заинтересованных инвесторов и начали диалог с несколькими инвесторами;
- Party.Space – виртуальные вечеринки и корпоративные инвенты в metaverse;
- Fuelfinance – финансовый отдел для стартапов в облаке;
- INPUT SOFT – платформа для управления деятельностью аэропортов и авиакомпаний;
- Streams Charts – не только Google Analytics, но и для прямых трансляций;
- FuelWell – оборудование, с которым грузовик потребляет до 20% меньше горючего и выбрасывает на 15% меньше CO2;
- Liki24 – маркетплейс лекарств, лабораторных анализов и товаров по уходу;
- Spendbase – платформа для оптимизации корпоративных затрат;
- Zeeon – метамир для общественных выступлений и удаленной работы;
- EQ.app – приложение для развития эмоционального интеллекта;
- Aspichi – образовательная платформа на базе аудиовизуальной телепортации;
- G-MAK – инновационное охранное устройство, чтобы остановить или дезориентировать злоумышленника;
- Adminix – лоукод-платформа для автоматизации рабочего процесса;
- efarm.pro – IOT навигационный полевой ассистент;
- Knowledgator Engineering – инструмент для анализа рынка, научной сферы и конкурентной среды для улучшения R&D-инвестиций.
"Приветствуем украинские команды и желаем достойно представить Украину на Startup Grind Global 2023", – пишет пресс-служба.
К конкурсу допускались только зрелые стартапы, имеющие готовый технологический продукт, историю и план привлечения инвестиций, позиционирование украинской компании, созданные в Украине технологии.
Справка. Startup Grind Global – это ежегодная конференция для предпринимателей, организуемая сетью Startup Grind. Здесь собираются предприниматели, инвесторы, менторы и другие эксперты со всего мира, чтобы обсудить тенденции и инновации в мире стартапов.
Обычно на конференции выступают известные предприниматели и инвесторы, которые делятся своим опытом, идеями и советами. Кроме того, здесь проводятся мастер-классы, панельные дискуссии, интерактивные сессии и другие мероприятия.
Startup Grind Global состоится 11-12 апреля в Редвуд-Сити, США. В конференции примут участие около 4 тысяч участников.
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