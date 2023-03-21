Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

В этом году в состав украинской делегации вошли разработчики 15 технологических продуктов, отобранных по результатам питчинга проектов.

Представители стартаперов получат билеты на конференцию, помощь американского эксперта по питчу и приглашение на специальное событие.

Победители отбора:

XSight – мультиплеер платформа для приключений в дополненной реальности, игровая AR-платформа с элементами социальной сети, нашли заинтересованных инвесторов и начали диалог с несколькими инвесторами;

Party.Space – виртуальные вечеринки и корпоративные инвенты в metaverse;

Fuelfinance – финансовый отдел для стартапов в облаке;

INPUT SOFT – платформа для управления деятельностью аэропортов и авиакомпаний;

Streams Charts – не только Google Analytics, но и для прямых трансляций;

FuelWell – оборудование, с которым грузовик потребляет до 20% меньше горючего и выбрасывает на 15% меньше CO2;

Liki24 – маркетплейс лекарств, лабораторных анализов и товаров по уходу;

Spendbase – платформа для оптимизации корпоративных затрат;

Zeeon – метамир для общественных выступлений и удаленной работы;

EQ.app – приложение для развития эмоционального интеллекта;

Aspichi – образовательная платформа на базе аудиовизуальной телепортации;

G-MAK – инновационное охранное устройство, чтобы остановить или дезориентировать злоумышленника;

Adminix – лоукод-платформа для автоматизации рабочего процесса;

efarm.pro – IOT навигационный полевой ассистент;

Knowledgator Engineering – инструмент для анализа рынка, научной сферы и конкурентной среды для улучшения R&D-инвестиций.

"Приветствуем украинские команды и желаем достойно представить Украину на Startup Grind Global 2023", – пишет пресс-служба.

К конкурсу допускались только зрелые стартапы, имеющие готовый технологический продукт, историю и план привлечения инвестиций, позиционирование украинской компании, созданные в Украине технологии.

Справка. Startup Grind Global – это ежегодная конференция для предпринимателей, организуемая сетью Startup Grind. Здесь собираются предприниматели, инвесторы, менторы и другие эксперты со всего мира, чтобы обсудить тенденции и инновации в мире стартапов.

Обычно на конференции выступают известные предприниматели и инвесторы, которые делятся своим опытом, идеями и советами. Кроме того, здесь проводятся мастер-классы, панельные дискуссии, интерактивные сессии и другие мероприятия.

Startup Grind Global состоится 11-12 апреля в Редвуд-Сити, США. В конференции примут участие около 4 тысяч участников.